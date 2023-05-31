102 человека эвакуированы из загоревшейся поликлиники в Гусь-Хрустальном. Возгорание в поликлинике...

102 человека эвакуированы из загоревшейся поликлиники в Гусь-Хрустальном.Возгорание в поликлинике № 1 был потушен за 14 минут с момента вызова, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Сообщение о возгорании в кабинете терапевта поступило на пульт в 13 часов 16 минут.Пожарные - 29 человек и 9 единиц техники - прибыли на место 13 часов 30 минут и ликвидировали пожар на площади в 12 кв. метра.Из здания поликлиники было эвакуировано 102 человека.Причину пожара выясняется.