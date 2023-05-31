Дмитрий Наумов, глава города Владимира, взял курс на «удобный город для людей». Это основная...

Дмитрий Наумов, глава города Владимира, взял курс на «удобный город для людей».Это основная задача администрации областной столицы. Об этом заявил глава города Дмитрий Наумов во время общения с журналистами. О ремонте дорог, новых источниках наполнения бюджета и планах по благоустройству - в репортаже Ольги Яцык.Транспорт, ремонт дорог, уборка города, переселение людей из аварийного фонда и озеленение Владимира - вот одни из самых главных задач, которые ставят перед администрацией его жители, заявляет Дмитрий Наумов. Для решения этих вопросов необходим достаточный уровень наполнения городской казны. Бюджет дотационный. Поэтому, работа по увеличению его доходной части - в приоритете.Дмитрий Наумов - глава г. Владимира:- Доходная часть бюджета на сегодняшний день в пределах 6 млрд рублей. Расходная часть: мы начали год почти с 11. Любая субсидия и субвенция имеет чётко определённое направление и поэтому, если эти средства выделяют, скажем, на "социалку", они не могут быть переброшены на "коммуналку".Что касается общественного транспорта, то процент выхода на маршруты здесь увеличился с 70 до 85 процентов. Также вскоре изменится сама сеть городских маршрутов и увеличится автопарк. Для приобретения сотни новых автобусов был взят кредит у государственной лизинговой компании. Отдавать его будут в течение пяти лет, но на стоимость проезда это не повлияет.Дмитрий Наумов - глава г. Владимира:- Были чётко обозначены основные параметры, что мы берём 1,6, а отдавать будет 1,9 млрд рублей: Поэтому, здесь однозначно идёт речь о дополнительном выделении финансирования из бюджета. Бюджет будет общий. И областной, и городской.При софинансировании из областного бюджета будет приобретена новая снегоуборочная техника. Парк обновится на треть.Также ведётся работа по повышению эффективности управляющих компаний. Во Владимире их более 50. Сложной остаётся ситуация по переселению граждан из аварийных домов. Рассматривается возможность строительства нового жилья, но пока используется маневренный фонд. 450 миллионов миллионов рублей выделены в этом году на ремонт дорог. Впервые за 10 лет будет отремонтирована улица Вокзальная. Так же будет реализован большой проект в Юрьевце.Дмитрий Наумов - глава г. Владимира:- Развязка дорог, в том числе, вот, по транспорту я говорил, с учётом именно новых дорог будут строиться. И рассчитываться маршруты автобусные с учётом новых дорог. Реально мы сегодня делаем то, что даже при Советском Союзе в Юрьевце не делали.Также в планах строительство школ в Веризино и Юрьевце. Капитального ремонта ждут три городских детских сада. Еще для десяти готовятся документы. Рассматривается вопрос о строительстве большого спортивного комплекса. Что касается озеленения города, то работает программа "Комфортная городская среда". В планах: очистка прудов и посадка зеленых насаждений. К примеру, в парке у Дома творчества юных. Важное направление для развития - туризм. В этом году будет проведён капремонт Золотых ворот и разработаны туристические маршруты для гостей города.Ольга Яцык, Андрей Синягин, Вести-Владимир