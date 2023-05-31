В преддверии Дня защиты детей председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев встретился с региональным уполномоченным по правам ребенка Юлией Раснянской. Ее полный доклад о

В преддверии Дня защиты детей председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев встретился с региональным уполномоченным по правам ребенка Юлией Раснянской. Ее полный доклад о работе за год депутаты ЗС услышат на июньском заседании. Аппарат детского омбудсмена во Владимирской области принимает 800-900 обращений в год. Люди обращаются к омбудсмену в случае семейных проблем, при необходимости отстоять права