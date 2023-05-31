Жители ветхих пятиэтажек района Лосиноостровский получат новое жилье.

Жители ветхих пятиэтажек района Лосиноостровский получат новое жилье.Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство многоэтажного дома по программе реновации по адресу: Тайнинская улица, владение 11. В нем будет 84 квартиры, сообщил руководитель ведомства Игорь Войстратенко.Площадь здания составит 10 тысяч квадратных метров. При строительстве дома применят современное инженерное оборудование и материалы."Проектом предусмотрены общественные помещения на первом этаже и подземный паркинг", – уточнил Войстратенко.В новостройке будет 28 однокомнатных, 34 двухкомнатных квартиры и 22 "трешки". Переселенцам передадут жилье с полной отделкой класса комфорт по стандартам программы реновации.Фасады отделают фиброцементными панелями. На первом этаже предусмотрены технические помещения и комната консьержа. Здание оборудуют системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения и охраны входа.Особое внимание Мосгосстройнадзор уделяет качеству строительства. Специалисты ведомства составляют график проверок объекта и следят за качеством используемых материалов.Входные группы оборудуют на уровне земли. Это особенно удобно для маломобильных жителей: инвалидов, пожилых людей, мам с колясками.Первый этаж будет нежилым. Там предусмотрены коммерческие помещения для предприятий сервиса и магазинов.Двор новостройки благоустроят. Специалисты высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, установят детские и спортивные площадки, лавочки и энергоэффективные фонари.В уже 249 новостроек по программе реновации общей площадью 3,5 миллиона квадратных метров. Построена 61 тысяча квартир.Власти Москвы утвердили программу реновации в 2017 году. В нее вошло 5175 домов, где живет около миллиона москвичей. В основном это так называемые хрущевки, построенные в середине прошлого века. Квартиры в них давно перестали соответствовать современным стандартам.Первый этап реновации завершится к 2025 году, второй – в конце 2028-го. Заключительный этап запланирован на 2029-2032 годы. Стартовые площадки для строительства новых домов расположены во всех округах столицы.