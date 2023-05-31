В близком окружении комика рассказали, что в его карьере настали непростые времена.

В близком окружении комика рассказали, что в его карьере настали непростые времена.Вот уже год Максим Галкин* вместе с семьей живет за границей. Там же шоумен зарабатывает себе на жизнь, гастролируя с концертами. Если долгие месяцы такое положение дел юмориста более чем устраивало, то теперь, судя по всему, что-то пошло не так.Со стороны может показаться, что артиста по-прежнему не слишком заботит то, что о нем думает родная страна, бывшие соотечественники и звездные коллеги. Однако это только на первый взгляд. Недавно стало известно, что шоумен устал от нового статуса иноагента и обратился в суд с требованием его снять. А теперь юморист вдруг решил спрятать свои антироссийские высказывания, которых за этот год в Сети накопилось немало.По данным телеграм-канала SHOT, Максим Галкин* активно пытается удалить с просторов Интернета ролики со своими громкими заявлениями в адрес России и ее граждан. Однако дело тут совсем не в муках совести. Сообщается, что за последнее время доходы шоумена сильно упали. По словам источника из близкого окружения супруга Пугачевой, из-за антироссийских высказываний зрители буквально отвернулись от комика. Желающих приходить на его выступления за границей становится все меньше и меньше.Отмечается, что сейчас залы на выступлениях Галкина* чаще всего остаются полупустыми. Крупных контрактов у юмориста пока тоже не предвидится. Судя по всему, в скором времени артист может забыть про все свои принципы и вернуться в Россию. По крайней мере, как утверждает источник, сам комик эту возможность не исключает.* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.