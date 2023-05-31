Елизавета Боярская совершила жест доброй воли, пригласив всех своих поклонников на важное событие.

Елизавета Боярская совершила жест доброй воли, пригласив всех своих поклонников на важное событие.Актриса театра и кино Елизавета Боярская является одной из самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса. Она добилась самостоятельно своей славы, несмотря на сильное лобби своего звездного отца – Михаила Боярского.В фильмографии Боярской десятки картин, в большинстве из которых она сыграла главные роли. С 15 лет Лиза Боярская мелькала на экране в ролях второго плана, занималась хореографией и ходила в модельную школу. Наследница Боярского хотела поступать на факультет журналистики, но заскучала на подготовительных курсах и передумала. Зато спектакли учебного театра "На Моховой" и "Ленсовета" полюбились ей. Тогда она и подала документы в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Вскоре Боярская стала актрисой, которая покорила миллионы сердец.Кроме актерского мастерства, Боярская является еще и активной общественницей и часто рассказывает о благотворительных мероприятиях в своих соцсетях. На днях она анонсировала выставку-пристройство животных из приюта "Юна-фест", которая состоится 4 июня в ТРЦ "Небо" в Москве.Напомним, Елизавета Боярская также успешно выполняет и роль матери и жены. Она воспитывает двух сыновей в раке с актером Максимом Матвеевым.