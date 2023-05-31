Еще 18 добровольцев из Владимирской области отправятся служить в зону СВО. Но перед этим они...

Еще 18 добровольцев из Владимирской области отправятся служить в зону СВО.Но перед этим они пройдут военные курсы в учебных частях. Торжественная отправка прошла накануне во Владимире. Проводить военнослужащих прибыли министр региональной безопасности Сергей Полузин и областной военный комиссар Юрий Гусаров. Напутственные слова сказал и участник спецоперации из Владимира по имени Илья, который сейчас проходит курс лечения после ранения.Илья, участник СВО:- Я понял, что там действительно братство, люди друг друга понимают, поддерживают. В общем семья своя. Я понял то, что там есть хорошие люди- с той стороны, есть нехорошие люди и вот эти нехорошие люди пытаются сделать всё то, чтобы было плохо нам, россиянам. Воюем с фашистами.