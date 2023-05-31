Компанию «Интерстрой плюс», которую возглавляет Игорь Другов, попытаются признать несостоятельной. Фонд развития территорий подал на застройщика иск о банкротстве. Фирма возводит жилой

Компанию «Интерстрой плюс», которую возглавляет Игорь Другов, попытаются признать несостоятельной. Фонд развития территорий подал на застройщика иск о банкротстве. Фирма возводит жилой комплекс «Дуброва Парк-1» во Владимире. О предстоящем процессе дольщикам уже известно. Вера Куклицкая, дольщица ЖК «Дуброва парк-1» – Я хочу получить квартиру. Я за достройку дома. Однозначно за достройку дома. – Вы готовы