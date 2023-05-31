ФСБ во Владимирской области провели учения с целью предотвращения террористического акта. В...

ФСБ во Владимирской области провели учения с целью предотвращения террористического акта.В соответствии с планом антитеррористических учений - Оперативным штабом во Владимирской области было проведено тактико-специальное учение «Экран-2023».По легенде учений, в Кольчугинском районе Владимирской области неизвестные лица повредили железную дорогу и скрылись на автомобиле.Наряд ДПС остановил машину "нарушителей". Во время проверки документов и осмотра транспортного средства лица, находящиеся в автомобиле, напали на сотрудников и попытались скрыться, открыв огонь.Бросив автомобиль, «преступники» проникли в здание поликлиники ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ», где захватили в «заложники» посетителей больницы.«Преступники» выдвинули требования не приближаться к зданию, иначе они убьют «заложников», а также потребовали предоставить вертолет, чтобы покинуть территорию России.Руководителем Оперативного штаба во Владимирской области — Александром Николаевичем Кузьминых было принято решение о введении режима контртеррористической операции и проведении боевого мероприятия. В результате все заложники были освобождены.Как сообщает региональная пресс-служба ФСБ, привлекаемые к учениям подразделения справились со всеми поставленными задачами.Фото: пресс-служба ФСБ России по Владимирской области