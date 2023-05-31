Новая школа в Покровском-Стрешневе будет рассчитана на 850 мест.

Новая школа в Покровском-Стрешневе будет рассчитана на 850 мест.В пресс-службестоличного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщили, что проект возведения здания школы в районе Покровское-Стрешнево согласован. Объект появится на Волоколамском шоссе (владение 71/14).Учебные кабинеты, кабинеты естествознания и для индивидуальных занятий, игровая комната и отдельные помещения для групп продленного дня – все это станет частью начальной школы. Кабинеты универсального назначения, иностранного языка, информатики и вычислительной техники, естественных наук, астрономии и астрофизики спроектированы для учеников основной и средней школы.В школе также будут:IT-полигон с зонами разработки и испытания устройств, моделирования и программирования;робо-класс;лабораторно-исследовательские комплексы;лекционная;кабинеты для занятий музыкой и пением;шахматный кружок;мастерская акварельной живописи и рисунка;информационный библиотечный центр;спортивные залы;два многофункциональных двусветных пространства для проведения мероприятий."На прилегающей к школе территории устроят тротуары, площадки для мероприятий, игр, занятий ботаникой и спортом", – рассказала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.Рядом со школой появится:место для подготовки и сдачи норм ГТО;мини-футбольное поле;беговая дорожка;яма для прыжков.Частью благоустройства территории школы станет установка малых архитектурных форм. Там же разобьют газоны, высадят кустарники.Напомним, в городе активно реализуется программа "Мой район". Благодаря ей во всех районах и поселениях города создаются комфортные условия для жизни. "Комфорт должен быть не по минимуму и не "в среднем", а на максимально возможном высоком уровне", – отмечал мэр столицы Сергей Собянин.Ранее сообщалось о том, что в Бабушкинском районе Москвы построят школу, которая будет рассчитана на 600 мест. Ее возведут в составе жилого комплекса, который находится недалеко от станции метро "Свиблово". Площадь объекта составит более 16 тысяч квадратных метров. Подробнее об этом "Дни.ру".