Эксперт рассказала, в каком случае желание сорвать растение может обернуться уголовной ответственностью.

Эксперт рассказала, в каком случае желание сорвать растение может обернуться уголовной ответственностью.Для многих людей сирень является главным атрибутом весны. А некоторые настолько любят это растение, что готовы идти даже на самые отчаянные поступки, лишь бы заполучить хотя бы одну ароматную веточку. Но мало кто знает, к какому неприятному итогу может привести этот порыв.Юрист Елена Кудерко предостерегла, что каждое растение имеет собственную стоимость и может принадлежать частному лицу, муниципалитету или государству. Прежде чем решиться повредить приглянувшийся куст, стоит помнить, что у него может быть владелец. В таком случае попытка сорвать одну из веток, возможно, обернется проблемами.Телеканал сообщает, что нарушителям, совершившим порчу зеленых растений, грозит штраф от трех до четырех тысяч рублей. Кроме того, возможны более серьезные наказания. Если собственник куста сообщит о причиненном ущербе, желающего заполучить букет сирени могут посадить под арест на 10-15 суток. А если нарушитель наступит на те же грабли в течение года во второй раз, ему может грозить штраф на сумму 40 тысяч рублей и более, а также до одного года лишения свободы.