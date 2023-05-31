Координатор владимирских поисковиков ЛизаАлертВалентина Савинова рассказала, почему теряются дети...

Координатор владимирских поисковиков "ЛизаАлерт"Валентина Савинова рассказала, почему теряются дети и как их искать.В сезону страшных летних поисков готовятся в региональном отделении отряда "ЛизаАлерт". Поисковики говорят, с приходом каникул меняется даже не количество запросов на поиск детей, а качество самой работы. Почему теряются дети? Как нужно подготовить ребенка к прогулке с родителями в лес? И почему лучший способ найтись это не сходить с места? Поговорили с координатором владимирских поисковиков Валентиной Савиновой.