Внешне похожая на вертолёт машина называется автожир.

Лесоохрана Владимирской области получила летательный аппарат нового поколения. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.Внешне похожая на вертолёт машина называется автожир. У него есть винт, который приводится во вращение потоком воздуха, выполняя функции крыла и создавая подъёмную силу.Как рассказали в минлесхозе, аппарат будет полезен при оперативном обнаружении лесных пожаров.Добавим, что сейчас авиационный мониторинг ведётся тремя самолётами «АН-2» Владимирской авиабазы.