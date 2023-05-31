Услуга доступна через приложение.

Школьники и студенты Владимирской области могут купить льготные билеты на электрички с помощью мобильного приложения. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.Жителям Владимирской, Нижегородской областей и Удмуртской республики услугу предоставляет Волго-Вятская ППК.При оформлении льготных проездных документов в некоторых случаях требуется предварительная регистрация профиля школьника или студента в билетных кассах. За покупку билета в приложении комиссия не взимается. Во время поездки документы, дающие право на льготный проезд, должны быть с собой.С января по апрель 2023 года с помощью приложения оформлено уже 520 тысяч льготных проездных для учащихся - это в два раза больше, чем за четыре месяца прошлого года.