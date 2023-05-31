Решение приняли депутаты горсовета.

Мэрия Владимира передала кинотеатр «Художественный» в собственность области. Решение приняли депутаты горсовета.В городе давно назрел вопрос ремонта и содержания здания. Накануне во время пресс-конференции мэр города Дмитрий Наумов рассказал о судьбе объекта. Правительство Владимирской области планирует получить деньги на реконструкцию из Фонда кино, а после ремонта кинотеатр вернут городу. Ожидается, что в нём будут показывать патриотические и коммерческие картины. Сроки реализации проекта пока не уточняются.Напомним, что объект культурного наследия площадью две тысячи квадратных метров построен в 1788 году. В 2010 году «Художественный» закрылся. Ранее власти трижды пытались сдать его в концессию, но что-то всегда шло не так.