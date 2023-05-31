Учащиеся столичных школ завоевали более половины дипломов.

Учащиеся столичных школ завоевали более половины дипломов.Москвичи получили 1391 награду по 24 предметам. Некоторые стали призерами сразу по четырем дисциплинам: математика, физика, экономика и астрономия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем ."По три диплома получили 9 школьников, по два — 91, по одному — 1174", – уточнил градоначальник.Среди победителей – школьники с ограниченными возможностями здоровья. Они участвовали в олимпиаде наравне с остальными.Результаты московских школьников мэр назвал огромным и системным трудом учащихся, педагогов и родителей. Собянин отметил, что принявшие участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады получат поощрительные призы – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.Школьники Москвы в рейтинге по качеству чтения PIRLS. 35% четвероклассников набрали 625 и более баллов и продемонстрировали высший уровень понимания текста.