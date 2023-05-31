На М-7 во Владимирской области в результате серьёзного ДТП деблокировали пострадавшего.
Сегодня...
На М-7 во Владимирской области в результате серьёзного ДТП деблокировали пострадавшего.
Сегодня утром (31 мая) в 7:22 поступила информация о серьёзном ДТП в Вязниковском районе.
Выяснилось, что столкновение двух транспортных средств произошло на 292-м км ФАД М-7.
Как сообщают в пресс-службе МЧС России по Владимирской области, на место тут же выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь и патруль ГИБДД.
Известно, что в результате ДТП произошло столкновение 2-х машин.
Сотрудниками МЧС России пришлось проводить деблокировку одного пострадавшего. Других подробностей пока нет.
К ликвидации последствий ДТП привлекались 11 человек и 4 единицы техники.
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает, что несоблюдение ПДД зачастую приводит к непоправимым последствиям! В случае необходимости следует незамедлительно обращаться по телефонам спасения «01» или «101».
Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области