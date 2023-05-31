31.05.2023

2023-05-31 16:35:42

На площадке МТПП специалисты обсудили ход реализации федерального проекта «Профессионалитет»

30 мая Московская торгово-промышленная палата организовала круглый стол Отраслевой подход к подготовке квалифицированных кадров для бизнеса города Москвы. Инструменты федерального проекта Профессионалитет.



Мы прекрасно понимаем, что в рыночной экономике ТПП – это площадка, где осуществляется взаимодействие, с одной стороны образовательных учреждений различных видов, а с другой – бизнес-сообщества, которое очень заинтересовано в том, чтобы на работу приходили высококлассные специалисты, а предприниматели могли активно влиять на процесс обучения и показывать системе образования, какие специалисты им нужны, - выступил с приветственным словом президент МТПП.



Затем состоялось подписание Палатой трёх соглашений о сотрудничестве:



- с Московским финансово-юридическим университетом



- с Институтом развития профессионального образования



- с Национальным аккредитационным агентством в сфере образования.



Модератор мероприятия, вице-президент МТПП Владимир Мохте отметил: Данные документы – это некая отправная точка для нас, чтобы мы дальше ещё активнее стремились работать в этом направлении. Владимир Мохте также пояснил: Помимо подписания соглашений, важно отметить, что мы с большой радостью вручаем свидетельство о прохождении профессионально-общественной аккредитации образовательной программы. Результаты данной процедуры были настолько высоки, что мы приняли решение выдать аккредитацию сроком на пять лет. Это максимальный срок, на который МТПП выдаёт аккредитации. А основная цель, которую мы ставим перед собой, – это развитие качества образования для того, чтобы контрагенты могли в полной мере понимать, куда движется рынок труда.



Мероприятие прошло при поддержке совместного Оперативного штаба МТПП и партии Единая Россия по поддержке экономики Москвы. Председатель Комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике, координатор партийного проекта Моя карьера с Единой Россией в Москве Людмила Гусева подчеркнула: Таким образом мы синхронизируем многие вопросы, отвечаем на какие-то запросы бизнеса, учитываем их в своей работе, поэтому и мы, органы исполнительной власти, и МТПП, и бизнес делаем одно большое общее дело по той теме, которая сегодня здесь заявлена.



С презентацией федерального проекта Профессионалитет выступила Ольга Сёмина, начальник Центра управления и развития федерального проекта Профессионалитет ФГБОУ ДПО Институт развития профессионального образования. Она подчеркнула, что Профессионалитет - приоритетное направление социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Это подготовка персонала по отраслям. Отрасли у нас представлены везде, по всем регионам, и мы понимаем, что должно быть видно единообразие. Например, если мы готовим сельское хозяйство, то сельское хозяйство в Краснодаре, Челябинске или Крыму – это примерно одни и те же специалисты. Это такая передача опыта по предприятиям, по колледжам – как готовить, кого готовить и вообще, это будет обмен опытом, синхронизация. Сейчас главная задача – синхронизировать именно подготовку персонала с запросами предприятий. Потому что в каких-то регионах синхронизация 90%, а в других всего 45%, - пояснила Ольга Сёмина.



О примере конкретного применения проекта Профессионалитет рассказал Андрей Краузе, заместитель начальника центра - начальник отдела по взаимодействию с образовательными организациями Единого центра функционального проектирования и развития квалификаций ГУП Московский метрополитен.



Директор ГБПОУ города Москвы Колледж московского транспорта Анна Печеная выступила с презентацией об опыте колледжа по реализации проекта Профессионалитет. Выстраивание тесного взаимодействия с работодателем привело к тому, что нашим ученикам гораздо проще стало найти работу и нам гораздо проще стало привлекать мотивированных абитуриентов, - рассказала Анна Печеная.



Директор Колледжа информатики и программирования ФГБОУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ Надежда Демкина рассказала о взаимодействии бизнеса и образовательной организации в рамках образовательно-производственного кластера, на примере ИТ-отрасли.



Аналитик ФГБУ Национальное аккредитационное агентство в сфере образования Надежда Матюхина пояснила, как обеспечивается качество образования в условиях применения новой образовательной технологии Профессионалитет. У нас работодатель участвует во всём цикле, в течение всего срока реализации образовательной программы, и мы, как аккредитационное агентство, это приветствуем, потому что это залог того, что качество образования будет обеспечено, - уверена Надежда Матюхина.



Директор Политехнического колледжа им. Годовикова Сергей Михайлов представил свое учреждение и его образовательную программу.



В заключительном слове Владимир Платонов подчеркнул: Наша задача помочь молодёжи как можно раньше выбрать то, что им интересно. Чтобы молодые специалисты работали с интересом (получать навыки – залог успеха, а работодатель получал заинтересованных людей.



Президент МТПП поблагодарил участников мероприятия за активность не только в обсуждении, но и в проводящейся работе.