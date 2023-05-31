На улице Ильинская-Покатая во Владимире жил будущий оперный певец, революционеры и комиссар дивизии...

На улице Ильинская-Покатая во Владимире жил будущий оперный певец, революционеры и комиссар дивизии Чапаева.Не только у людей, но и у улиц есть свои родословные. На этот раз мы предлагаем вам открыть для себя старинную владимирскую улочку Ильинскую- Покатую.Не просто Ильинская, а Покатая. Потому что плавно спускалась вдоль реки Лыбеди, заключенной сегодня в трубу. Второе название - от утраченной ныне Ильинской церкви. Она словно связывала прилегающие улочки - рассказывает Татьяна. Вот пересечение с Малой Ильинской - ныне Златовратского. И первый объект - дом Левкоевых. В начале прошлого века эту семью знал весь город. Хозяин - Иван Левкоев - был любимым преподавателем латинского языка у семинаристов. Его сын - Сергей Иванович - внес огромный вклад в музыкальную жизнь Владимира. И это без профессионального образования - получить его не смог по трагической случайности - студентом сломал палец.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Он предпринял первую попытку создать в 30-е годы первый симфонический оркестр в городе, возглавил в 1938 джаз-оркестр при кинотеатре "Художественный" - это была модная тенденция. Между сеансами публику развлекали, а с подачи Утесова в нашу жизнь вошел джаз. Был такой джаз- оркестр и в "Художке".После войны Левкоев руководит театральным оркестром: спектакли в те времена шли под его живую музыку. Предпринимает и попытку создать первый городской камерый. Но идею власти не поддержали. Сегодня фото Левкоева найти очень сложно. Эти - эксклюзив - из фондов владимирского госархива.Гармонично вливается в Ильинскую-Покатую и историческое здание советской эпохи - 14-ая школа. Ухоженная зеленая территория, с аккуратным забором. Здание молодое - ему всего 35. А самому заведению в этом году 80. Изначально она была создана как мужская школа и размещалась в здании духовной семинарии, в те годы -пехотное училище. Носила имя революционера Михаила Фрунзе, тесно связанного с нашим краем.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Когда я искала, когда 14 школа стала лицеем, потеряла нынешнее имя Фрунзе. Нашла статью о пребывании Дмитрия Медведева. Он приехал и провел там урок Конституции. И в "Комсомольско правде" писали, что он посетил школу им. Фрунзе. В 2014 году она стала лицеем.А в прошлом веке на месте школы находились два дома Георгиевской общины сестер милосердия. Она была создана при Владимирском отделении Российского " Красного Креста" в конце 19 века.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Представьте молодые девушки отказывались от возможности иметь семью, чтобы положить свою жизнь на помощь раненым. в мирное время- больным. Около 2 лет шло обучение. Они проживали - на втором этаже в мезонине у них были спальни, а на втором этаже классы.Именно при общине появилась во Владимире первая городская амбулатория. Врачи принимали здесь владимирцев абсолютно бесплатно. Ограничивала их деятельность только недостаток места. Пока в 1912-м не появилась возможность приобрести землю у купцов Муравкиных под строительство больницы. Через год будет возведено здание "Красного креста", что стоит сегодня на ул. Горького. Ильинская-Покатая и сегодня зеленая, цветущая, уютная и тихая. Не случайно в ее домах революционеры любили устраивать явочные квартиры. Идем туда с Татьяной Лысовой. Татьяна говорит - любит это место потому, что можно войти и оценить масштабы дореволюционной постройки.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Этот дом купца Егорова. Доходный изначально, чтобы сдавать квартиры... А во дворе деревянный флигель снял Скобенников - член социал-демократического движения.Вот тот самый дворик, где находился флигель с окнами на речку Лыбедь. Почему же Скобенникову приглянулось именно это место?Татьяна Лысова, экскурсовод:- Два преимущества нашел. Первое - это многоквартирный дом, к кому идут люди совершенно не понятно. А второе - склон Лыбеди представлял собой помойку. Даже сам Скобенников говорил, лучше бы не открывать окна. Зато в любой момент можно было скатиться по склону и затеряться в огородах Муравкина.Здесь проходили тайные сходки, печатали листовки, хранили нелегальную литературу - именно под этими верандами находился тайный схрон Военной социал-демократической организации. Конспиративное место выдал провокатор. Скобенников проведет 4 года в каторжной тюрьме Владимира и оставит об этом времени интересные воспоминания - говорит Татьяна.А этот неброский 18-ый дом - бывшая собственность священника домовой церкви Введения Пресвятой Богородицы при женском епархиальном училище Алексея Соловьева. У него была большая семья - 10 детей. трое из которых пели в хоре Успенского собора под руководством известного регента Алексея Ставровского. Самый младший - Михаил - станет известным на всю Россию оперным певцом - солистом Большого театра.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Революция призвала его в Красную армию, и откровенно говоря, он не помышлял о музыкальной карьере и даже пытался окончить мед факультет... Но не закончил его. И, как не удивительно, именно в Красной армии получил направление на обучение в Московскую консерваторию.Соловьеву пришлось учиться рекордные 10 лет- не хватало средств к существованию и надо было зарабатывать на жизнь. В Большой театр поступил сразу. За 20 лет работы там спел около 40 партий.Михаил Соловьев запись 1937 г. "Пиковая дама":- О нем писали сослуживцы, что Соловьева трудно было представить в роли нищих, юродивых. Княжеские, боярские роли были ему наиболее предпочтительны. Ухоженный. Он нес красоту в этом мир.А у этого дома- №14 - двухсотлетняя история. Он хранит наследие знаменитого рода Гиляревских. Мы побывали в нем однажды по приглашению потомка - краеведа Бориса Борисовича Гиляревского. На старинном фото - бывший владелец дома - его дед, преподаватель духовной семинарии, священник Дмитрий Гиляревский. И бабушка - Надежда Александровна - дочь первого историка Успенского собора протоиерея Александра Виноградова, воспитала целое поколение владимирских музыкантов.Ильинская - Покатая знаменита своими жителями. Здесь провел свое детство легендарный Павел Батурин. Революционер, герой Гражданской войны, соратник Михаила Фрунзе, комиссар 25-ой чапаевской дивизии.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Обратите внимание на годы его жизни- 1889 - 1919. За 30 лет ого-го сколько успел. Хотя сам из села Заполицы, семьи многодетной, священника. И сюда отправлен к своей бабушке на воспитание.Бабушка расстаралась - говорит Татьяна. Учился Павел во Владимирской мужской гимназии, где впоследствии и связался с социал-демократами. За свои 30 лет успел поучаствовать в двух войнах, дважды побывать в ссылках. Сподвижник легендарного Василия Ивановича Чапаева погиб вместе с ним в станице Лбищенская. Раненого Батурина сдали жители, казаки забили его до смерти. Любопытно, что и сегодня на Покатой живет родственник Батурина - его четвероюродный племянник по материнской линии Николай Рунов. Он вышел к нам во время записи репортажа. Тоже изучает свою родословную в архивах.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Он мой прадед получается, Горбунов, он был хозяином этого дома. жил на втором этаже служил в губернском жандармском управлении.в должности вахмистра...Бабушка Павла Батурина приходилась Горбунову двоюродной сестрой - узнал Николай. И жила на 1 этаже. Дом 1810 года - памятник истории, но власти не помогают - говорит Николай. Содержать его нелегко. Удобств никаких: вода из колонки, печное отопление. Едет склон. Газ на Покатой, оказывается, есть лишь в одном дом. Нам тоже удалось в нем побывать. Пригласил заглянуть в гости владелец одной из квартир - программист и путешественник Руслан Заручевный.- Основательное все идет, а вот на чем стоим - пристроечка - чердак временный - ходить по нему нельзя.Руслан владеет квартирой 4 год, говорит, по документам выяснил , что здесь когда-то располагался Банк- это новость для Татьяны Лысовой. Как эта реликвия - старая домовая книга, с картами, штемпелями, планами построек прошлого века.- Когда я все приобрел, мне интересно было, как все выглядит, такой документ в руках. Музейный на самом деле.Руслан рассказывает, что жить на Покатой нравится. Неудобства не пугают. Даже туалет сделали. Но на тихую улочку люди и с дурными намерениями приходят. Недавно неизвестные похитили антикварную редкость- табличку Российского страхового общества 1825 года, созданного под патронажем царской семьи. Татьяна говорит - скорее всего, до революции каждый дом во Владимире имел подобные таблички.К сожалению, теперь не осталось ни одного. И очень жаль , что пропадают такие редкости и разрушается старина. Образ Ильинской - Покатой особенно дорог тем, кто вырос здесь или связал с ней свою жизнь.Татьяна Воронцова. Андрей Синягин, Алексей Ковалев. Вести- Владимир