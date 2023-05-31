Народные приметы: 1 июня. Что нужно приготовить в день Ивана Долгого, чтобы в доме царило...

Народные приметы: 1 июня. Что нужно приготовить в день Ивана Долгого, чтобы в доме царило благополучие весь год.1 июня 2023 года проходит церковный день памяти благоверного великого князя Димитрия Донского.Князь Димитрий обладал не только христианским благочестием, но и талантом государственного деятеля и военачальника. Он удачно продолжит начатое его дедом дело по объединению русских земель. При нём в Москве был построен белокаменный Кремль.Еще в этот день проходит народный праздник Семик или Зелёные святки. В Семик стоит сходить в церковь, заниматься благими делами, не грустить и не страдать, а веселиться и радоваться, провести день с молитвами и в хорошем настроении. В этом случае день пройдёт правильно, принесёт человеку всё только самое лучшее и хорошее.Что можно делать в день Ивана Долгого?На Ивана Долгого принято было сажать огурцы. А еще этот день в народе связывали с привлечением богатства, поэтому работали 1 июня не покладая рук от рассвета до заката.День считается благоприятным для домашней работы. Полезно также выбросить или раздать ненужные вещи, чтобы освободить в доме не только физическое, но и энергетическое пространство.В старину было принято печь пироги, большой каравай, вареники. Такие блюда употребляли всей семьёй, относили работникам в поле, дарили нуждающимся, беднякам, угощали гостей, детей, соседей, родственников, крошили птицам. Такая традиция приносила благополучие в дом.Что нельзя делать в день Ивана Долгого?Грусть 1 июня была под запретом, иначе, как считали на Руси, лето обидится и зальет всю землю ливнями.Нельзя давать кому-либо хлеб и соль, а также просить их у других. Того, кто ослушается запрета, ждет голод и нищета.Нельзя шить, вязать, заниматься другими видами рукоделий.Народные приметы на 1 июня 2023 годаПопасть под дождь — хорошая примета, к достатку.Дождливая погода — к хорошему урожаю ржи.Холодная погода — 40 последующих дней окажутся прохладными.Вороны сидят на деревьях или крышах клювами в одну сторону — к ветру.Дождь — весь месяц сухим будет.Туман растаял ещё до восхода солнца — к осадкам.Фото pxfuel.com