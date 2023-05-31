Народный фронт во Владимирской области добился приведения в порядок рейсового автобуса. Грязь и...

Народный фронт во Владимирской области добился приведения в порядок рейсового автобуса.Грязь и постоянные протечки - "спутники" пассажиров рейса Оргтруд - Сновицы. С жалобой в Народный фронт обратились пассажиры автобуса 53-его маршрута.Елёна Бойкова, координатор "Молодёжки ОНФ во Владимирской области"- В молодёжное крыло Народного Фронта поступило обращение от жительницы г. Владимира. Она рассказала, что в автобусе 53-его маршрута протекает окно, протекает крыша. Также была проблема со ступеньками.По словам пассажиров, автобус регулярно "заливало". И в таком состоянии он ежедневно перевозил около семисот жителей. Ситуацию удалось изменить после вмешательства Молодёжного крыла Народного фронта. Общественники направили обращение перевозчику. После "сигнала" руководитель предприятия принял решение не выпускать автобус на маршрут, а поставить его на дополнительное техническое обслуживание. Активисты Народного Фронта сами посетили автобусное депо и оценили, как идёт ремонт. В автобусе проклеили оконные стёкла, устранили протечки в крыше, заменили ступени, в салоне провели химчистку. В ближайшее время обновлённый автобус вновь выйдет на линию.