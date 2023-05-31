Селивановский районный суд частично удовлетворил иск жительницы пос. Новлянка к областной клинической больнице (ОКБ) о взыскании компенсации морального вреда.
Селивановский районный суд частично удовлетворил иск жительницы пос. Новлянка к областной клинической больнице (ОКБ) о взыскании компенсации морального вреда.
Там многодетной матери после восьмых родов провели процедуру стерилизации, но она вновь забеременела, хотя иметь детей больше не планировала.
Нежданный или нежеланный?
Мы уже рассказывали историю 37-летней Амины Каримовой. У неё с мужем уже есть восемь детей, но после восьмой беременности пара приняла непростое решение, что больше супруга рожать не будет: состояние здоровья не позволяло. В январе 2021 года после последних родов в ОКБ ей провели процедуру стерилизации.
– Я категорически против абортов, поэтому и решилась на стерилизацию, – говорит Амина. – Казалось бы, обезопасила своё здоровье.
Однако в начале года многодетная мать узнала, что забеременела в девятый раз.
Узнав эту новость, женщина подала в суд на ОКБ и заявила, что будет требовать с клиники 5 млн руб. за некачественно проведённую операцию.
Без нарушений
Руководство областной клинической больницы поясняло, что процедура стерилизации пациентки из Новлянки проходила без нарушений, а случаи, когда после проведения этой процедуры организм женщины не теряет репродуктивной функции, хоть и редки, но всё-таки случаются в медицинской практике.
Суд, поясняя вынесенное решение, говорит, что врачи не разъяснили пациентке последствия стерилизации. Выяснилось, что сотрудники роддома не до конца проинформировали женщину, что и после процедуры может наступить беременность. В пользу жительницы Новлянки с главной клиники области взыскали компенсацию морального вреда – 400 тыс. руб.
Ждут девятого
Решение суда в законную силу не вступило, но Амина признаётся, что апелляцию подавать не собирается:
– Маловато, но что поделать. Смысла подавать апелляцию всё равно нет, так как документы больница полностью в ОМС не предоставила, медкарту почистили, а выводы сделать из оставшегося нереально, – объяснила Амина.
Женщина рассказала, что сейчас она готовится рожать девятого малыша и роды пройдут в областном перинатальном центре в августе. Там же проведут повторную процедуру стерилизации.
– Надеюсь, теперь её сделают полноценно, как положено. Представитель ОКБ сказала, что, несмотря на стерилизацию, всё равно необходимо предохраняться. Я ответила: «Конечно, теперь – да», – застенчиво улыбается Амина.
В тему
В объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области пояснили: «Истец обратилась с жалобой в Министерство здравоохранения Владимирской области. По результатам проведённой проверки установили, что врачи ОКБ в нарушение федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» истцу не разъяснили метод и возможные последствия медицинского вмешательства (стерилизации), вследствие чего не обеспечили право на получение ею информации о своих правах и обязанностях, состоянии здоровья.
При принятии решения по иску суд учёл степень нравственных и физических страданий женщины, то, что ей не предоставили полную информацию об оказанной в больнице медицинской услуге, а также отсутствие вины пациентки в произошедшем, её семейное и материальное положение».