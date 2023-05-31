Селивановский районный суд частично удовлетворил иск жительницы пос. Новлянка к областной клинической больнице (ОКБ) о взыскании компенсации морального вреда.

Селивановский районный суд частично удовлетворил иск жительницы пос. Новлянка к областной клинической больнице (ОКБ) о взыскании компенсации морального вреда.Там многодетной матери после восьмых родов провели процедуру стерилизации, но она вновь забеременела, хотя иметь детей больше не планировала.Нежданный или нежеланный?Мы уже рассказывали историю 37-летней Амины Каримовой. У неё с мужем уже есть восемь детей, но после восьмой беременности пара приняла непростое решение, что больше супруга рожать не будет: состояние здоровья не позволяло. В январе 2021 года после последних родов в ОКБ ей провели процедуру стерилизации.– Я категорически против абортов, поэтому и решилась на стерилизацию, – говорит Амина. – Казалось бы, обезопасила своё здоровье.Однако в начале года многодетная мать узнала, что забеременела в девятый раз.Узнав эту новость, женщина подала в суд на ОКБ и заявила, что будет требовать с клиники 5 млн руб. за некачественно проведённую операцию.Без нарушенийРуководство областной клинической больницы поясняло, что процедура стерилизации пациентки из Новлянки проходила без нарушений, а случаи, когда после проведения этой процедуры организм женщины не теряет репродуктивной функции, хоть и редки, но всё-таки случаются в медицинской практике.Суд, поясняя вынесенное решение, говорит, что врачи не разъяснили пациентке последствия стерилизации. Выяснилось, что сотрудники роддома не до конца проинформировали женщину, что и после процедуры может наступить беременность. В пользу жительницы Новлянки с главной клиники области взыскали компенсацию морального вреда – 400 тыс. руб.Ждут девятогоРешение суда в законную силу не вступило, но Амина признаётся, что апелляцию подавать не собирается:– Маловато, но что поделать. Смысла подавать апелляцию всё равно нет, так как документы больница полностью в ОМС не предоставила, медкарту почистили, а выводы сделать из оставшегося нереально, – объяснила Амина.Женщина рассказала, что сейчас она готовится рожать девятого малыша и роды пройдут в областном перинатальном центре в августе. Там же проведут повторную процедуру стерилизации.– Надеюсь, теперь её сделают полноценно, как положено. Представитель ОКБ сказала, что, несмотря на стерилизацию, всё равно необходимо предохраняться. Я ответила: «Конечно, теперь – да», – застенчиво улыбается Амина.В темуВ объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области пояснили: «Истец обратилась с жалобой в Министерство здравоохранения Владимирской области. По результатам проведённой проверки установили, что врачи ОКБ в нарушение федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» истцу не разъяснили метод и возможные последствия медицинского вмешательства (стерилизации), вследствие чего не обеспечили право на получение ею информации о своих правах и обязанностях, состоянии здоровья.При принятии решения по иску суд учёл степень нравственных и физических страданий женщины, то, что ей не предоставили полную информацию об оказанной в больнице медицинской услуге, а также отсутствие вины пациентки в произошедшем, её семейное и материальное положение».