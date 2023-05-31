Ласточка сообщением Нижний Новгород – Москва увеличится в составе. Теперь пассажирский поезд будет включать в себя не 5, а 10 вагонов. Об этом сообщает сайт Горьковской железной дороге.

Ласточка сообщением Нижний Новгород – Москва увеличится в составе. Теперь пассажирский поезд будет включать в себя не 5, а 10 вагонов. Об этом сообщает сайт Горьковской железной дороге. Составлено расписание на июнь. Так, из Нижнего Новгорода «Ласточка» отправится 3,5,10,13,17,19,24,26 числа. Время отправления в 04:55, а прибытия в Москву в те же сутки в 09:06. Обратно,