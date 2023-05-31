«Воззвание» к властям и жителям опубликовано на сайте обкома КПРФ.

Коммунисты предложили установить памятник Сталину в центре Владимира. «Воззвание» к властям и жителям города опубликовано на сайте обкома КПРФ.«Коммунисты Владимира включились в большую работу (какую пока не понятно) по увековечению памяти выдающегося (по их мнению) государственного деятеля СССР Иосифа Виссарио­новича Сталина и восстановления в городе Владимире его памятника», - пресс-служба политического объединения.Далее представители компартии воспевают вождя на двух страницах своего обращения и приписывают ему достижения, которые скорее являются заслугой советского народа и рядовых владимирцев в частности.Кроме того, во владимирском реготделении КПРФ почему-то уверены, что миллионы россиян связывают с его именем «создание великой советской супердержавы со всеми её выдающимися достижениями». При этом в тексте коммунистов ни слова о репрессиях. Ниже перечисляются текущие проблемы, но забыты те тяготы, с которыми люди столкнулись во времена правления Сталина.Письмо заканчивается призывом к горожанам поддержать КПРФ в деле увековечения памяти Иосифа Виссарионовича. Однако как должна выражаться поддержка - тоже пока непонятно.