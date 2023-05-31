Тренер связалась с лечащим врачом фигуриста и поделилась последней информацией о его состоянии.

Тренер связалась с лечащим врачом фигуриста и поделилась последней информацией о его состоянии.В январе этого года знаменитого фигуриста Романа Костомарова доставили в больницу с тяжелой пневмонией. С тех пор за олимпийского чемпиона в танцах на льду молится и переживает вся страна. За последние полгода он перенес два инсульта, ему провели ряд операций по ампутации части конечностей. Несмотря на неутешительные прогнозы, Роман выжил, пришел в себя и даже вышел на связь с поклонниками.Помимо многочисленных фанатов, за фигуриста, конечно, переживают близкие люди и коллеги. Впрочем, многие из них понимают, что сейчас не лучшее время, чтобы навязываться и надоедать спортсмену звонками. Так же считает и знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.Последние месяцы заслуженный тренер старалась быть в курсе всех новостей о состоянии здоровья фигуриста. Тарасова держала связь не только с семьей Костомарова, но и с его лечащим врачом. Так, судья "Ледникового периода" рассказала о последнем звонке доктору. По ее словам, спортсмен держится молодцом, но выписать из больницы его пока не собираются."Звонила, узнавала про него. Он, конечно, держится, молодец, но потихоньку идет, это же не быстро. Такие травмы. Потихоньку, дай Бог, чтобы скорее. А про операцию даже не слышала, ну тут ничего не знаю. Очень долго все идет! Пока не выписывают, долго еще", – раскрыла новые детали состояния Костомарова Тарасова.