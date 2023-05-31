Виктория Боня дала откровенное интервью, в котором поделилась шокирующими фактами.

Виктория Боня дала откровенное интервью, в котором поделилась шокирующими фактами.Модель и ведущая Виктория Боня побывала на Каннском кинофестивале и дала откровенное интервью ведущему ютуб-шоу Сергею Косенко. В беседе с блогером модель рассказала о пути самопознания, духовном росте и опыте взаимодействия с шаманами в Перу.В ходе разговора Виктория Боня поделилась впечатлениями о церемонии употребления некоего напитка, в ходе употребления которого она постигает глубинные уровни своего ума и сознания. По словам Бони, некоторым недоступен этот путь из-за слишком большой привязанности к материальному миру. В качестве примера она привела ведущую Ксению Собчак."Человек содержит в себе очень много отрицательных вибраций энергии. Она будет проходить очень низменные этапы. Хочет она этого или нет, но определенные травмы и события в ее жизни привнесли то, что ей нужно будет прийти туда, куда ты пришел с первого раза, через десять ретритов", – заявила Виктория Боня.Напомним, церемония, о которой рассказала Боня, запрещена в России из-за своей смертельной опасности. Ранее певица Любовь Успенская рассказала, что ее единственная дочь Татьяна Плаксина именно после употребления "напитка мертвых" получила серьезные проблемы со здоровьем вместо обещанного просветления разума.