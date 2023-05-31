Российская певица Земфира* живет за границей и строит там карьеру.

Российская певица Земфира* живет за границей и строит там карьеру.Почти год назад российская певица Земфира* уехала из Москвы в Париж вслед за своей подругой Ренатой Литвиновой. Там звезды создали фирму в сфере исполнительского искусства и строят карьеру, параллельно развивая соцсети. Вместе с этим дела у них идут не слишком хорошо. В феврале этого года Минюст России включил певицу Земфиру* Рамазанову в список иноагентов. Теперь ее дальнейшая судьба в России смутна...При этом и у Литвиновой, и у Земфиры* в Москве есть недвижимость, однако о ее дальнейшей судьбе пока ничего не ясно, ведь судя по всему, артистки надолго обосновались за границей, и о возвращении в Россию речи не идет.У Земфиры* в собственности квартира площадью 85 квадратов в сталинке на Фрунзенской набережной. При этом недавно стало известно, что певица официально стала обладательницей паспорта гражданки Франции, как сообщал телеграм-канал SHOT.Мнения о том, вернется ли подруга Литвиновой в Россию, расходятся. Так, ранее стало известно, что Земфира* создала в Москве новую фирму под названием "Родина", которая занимается деятельностью в сфере звукозаписи. Вместе с этим звезда подала иск к Минюсту России с требованием снять с нее статус иноагента.* – признана иноагентом по решению Минюста России