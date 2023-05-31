Последний звонок впервые прозвучал в православной школе в Судогде. Светлана Кисловская, мама...

Последний звонок впервые прозвучал в православной школе в Судогде.Светлана Кисловская, мама выпускницы:- Девять лет назад все это начиналось. Никто не верил в этот проект. Но мы поверили отцу Георгию. Вместе с ним и благодаря ему все было создано. Сейчас с уверенностью можно сказать: у нас все получилось.Успешно сдать экзамены и сделать правильный выбор в жизни желали детям в этот день гости праздника. В православной школе живет дух единства, учащиеся и наставники все делают сообща. У учреждения есть и свои "шефы" - спецназ "Мономах" регионального управления ФСИН. В школе даже есть свой патриотический клуб. А летом дети с бойцами ходят в походы, занимаются в военно-спортивном лагере. Главным для них была и остается учеба. Насыщенная школьная жизнь: победы на олимпиадах и конкурсах, выступления на городских и районных мероприятиях. Школьные годы воспитали характер. Как отмечают педагоги, взрослые учат детей, а дети учат взрослых. Первые гимназисты выходят в самостоятельное плавание с благодарностью к учителям, научившим их "держать марку" православной школы.Полина Филина, выпускница православной школы г. Судогды:- Сегодняшний день очень важен для нас, он очень волнительный . Мы сильно переживаем. Этот день отправляет нас во взрослую, уже нешкольную жизнь. Мы прощаемся с нашими учителями. Очень сильно их любим и уважаем.