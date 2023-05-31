Прокуратура Владимира требует провести ремонт в больнице № 2. Как стало известно, прокуратурой...

Прокуратура Владимира требует провести ремонт в больнице № 2.Как стало известно, прокуратурой города Владимира по информации, размещенной в сети «Интернет», была проведена проверка исполнения ГБУЗ ВО «Городская больница № 2 г. Владимира» требований санитарно-эпидемиологического законодательства.Выяснилось, что в холле (коридора) 3 этажа поликлиники состояние внутренней отделки помещения действительно «не соответствует предъявляемым требованиям».Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Зафиксированы следы протечки на потолке, грибок, на стенах – нарушение целостности штукатурки и окрасочного слоя.В итоге прокурором в Октябрьский районный суд города Владимира было направлено исковое заявление об обязании Министерства здравоохранения региона и ГБУЗ ВО «Городская больница № 2 г. Владимира» оперативно провести ремонтные работы.Уточняется, что устранение нарушений находится на контроле.Фото: pxfuel.com