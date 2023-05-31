Птенцы серой цапли во Владимирской области выросли почти до размеров своих родителей. Любители...

Птенцы серой цапли во Владимирской области выросли почти до размеров своих родителей.Любители природы с сняли их на видео в гнезде на высокой сосне в Вязниковском районе, сообщает https://vk.com/birds33.Видно, что они выросли практически до размеров взрослой птицы. Но ведут себя по-прежнему - по-детски.Напомним, что птица серая цапля - родственник пеликанов, входит в отряд пеликанообразных. Часто держится группами, которые могут достигать значительной величины.Не избегает близости человека, часто встречается даже в черте крупных городов.Кадры https://vk.com/birds33.