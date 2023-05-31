Мэр столицы рассказал о строительстве новых линий подземки.

Мэр столицы рассказал о строительстве новых линий подземки.Завершена проходка между станциями "Электрозаводская" Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линий метро. Построен подземный коридор под путями Казанского железнодорожного направления, написал Сергей Собянин в своем .Во втором вестибюле БКЛ "Авиамоторная" завершились отделочные работы, установлены инженерные системы и лифт. Пассажиры смогут зайти на станцию со стороны улиц Авиамоторная и Красноказарменная.Начался монтаж эскалаторов на пересадке между станциями "Авиамоторная" Большой кольцевой и Калининской линий. На станции "Корниловская" Троицкой ветки стартовала архитектурная отделка платформы.На станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской строители завершают работы по созданию монолитного конструктива северного вестибюля. На первом наземном этаже расположится кассовый зал. Пассажиры смогут выйти к Дмитровскому шоссе и бульвару Академика Ландау.С 2010 года количество станций московского метро в 1,5 раза. Ежедневно подземкой пользуются около восьми миллионов человек.