Компания исполнила требование правительства и опубликовала годовую отчётность.

Раскрытие информации Владимирским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».В соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 Владимирским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» осуществлено раскрытие информации в следующем составе:1. годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность;2. структура и объем затрат на производство и реализациютоваров (работ, услуг);3. информация о размере регулируемой сбытовой надбавкис указанием решения уполномоченного регулирующего органаоб установлении тарифа;4 предложение о размере цен (тарифов);5. цена на электрическую энергию, дифференцированнуюв зависимости от условий, определенных законодательствомРоссийской Федерации;6. основные условия договора энергоснабжения (купли-продажи) электрической энергии;7. информация о деятельности гарантирующего поставщика, энергоснабжающей и энергосбытовой организации;8. информация об инвестиционной программе в части электроснабжения;9. предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) в соответствующем расчетном периоде, дифференцированные по ценовым категориям;Информация согласно указанного перечня раскрыта и размещена в полном объеме на сайте Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по следующей ссылке:Реклама.