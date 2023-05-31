Компания исполнила требование правительства и опубликовала годовую отчётность.
Раскрытие информации Владимирским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».
В соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 Владимирским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» осуществлено раскрытие информации в следующем составе:
1. годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность;
2. структура и объем затрат на производство и реализацию
товаров (работ, услуг);
3. информация о размере регулируемой сбытовой надбавки
с указанием решения уполномоченного регулирующего органа
об установлении тарифа;
4 предложение о размере цен (тарифов);
5. цена на электрическую энергию, дифференцированную
в зависимости от условий, определенных законодательством
Российской Федерации;
6. основные условия договора энергоснабжения (купли-продажи) электрической энергии;
7. информация о деятельности гарантирующего поставщика, энергоснабжающей и энергосбытовой организации;
8. информация об инвестиционной программе в части электроснабжения;
9. предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) в соответствующем расчетном периоде, дифференцированные по ценовым категориям;
Информация согласно указанного перечня раскрыта и размещена в полном объеме на сайте Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по следующей ссылке:
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