Тема дорожного строительства во Владимире стала одной из ключевых на пресс-конференции Дмитрия Наумова. Всего общение мэра областного центра с журналистами длилось примерно 2 часа 20 минут.

Тема дорожного строительства во Владимире стала одной из ключевых на пресс-конференции Дмитрия Наумова. Всего общение мэра областного центра с журналистами длилось примерно 2 часа 20 минут. Отвечая на вопрос 6 канала, глава города больше 11 минут рассказывал о планах по дорожной стройке в городе. Градоначальник отметил, что в этом году на дорожные работы во Владимире