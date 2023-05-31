Яна Рудковская вызвала своим видом шквал обсуждений среди поклонников.

Яна Рудковская вызвала своим видом шквал обсуждений среди поклонников.Российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская в свои 48 лет великолепно выглядит, что доказывает из раза в раз назло критикам. Сейчас звезда отдыхает на Мальдивах, где наслаждается прекрасной погодой и природой, а также выкладывает .На днях Яна Рудковская предстала перед фанатами в ослепительном наряде. Звезда щеголяла по белоснежному пляжу в роскошном образе. На Рудковской был синий купальник монокини, поверх которого она надела сетчатую полупрозрачную накидку того же цвета макси длины с манящим разрезом на бедре. В тон к одежде Яна подобрала очки. Звезда шла по берегу океана, держа в руке освежающий коктейль в кокосе. Замедленное видео добавило эпичности, что сразу заметила публика."Красивый наряд очень";"Яна, супер, шикарный цвет и образ"; "Русалочка"; "Шикарная женщина"; "Мальдивы это прекрасно"; "Вы как всегда шикарно выглядите", – написали поклонники.Ранее таролог Марианна Абравитова Яне Рудковской и ее мужу Евгению Плющенко рождение дочери. Да и сами звезды не исключают, что могут стать родителями еще раз. Кто знает, может быть, как раз отдых на Мальдивах поспособствует этому!