По результатам прокурорской проверки выяснилось, что заказчик принял объект, не обращая внимания на нарушения проекта. В 2020 году ГБУ «Облстройзаказчик» заключил контракт на реконструкцию

По результатам прокурорской проверки выяснилось, что заказчик принял объект, не обращая внимания на нарушения проекта. В 2020 году ГБУ «Облстройзаказчик» заключил контракт на реконструкцию акушерского корпуса с фирмой ООО «АСГ Техно Строй», сообщили в прокуратуре. Стоимость контракта – более 805 миллионов рублей. Как выяснилось, подрядчик сэкономил на панелях, которыми отделали стены с 1 по 5