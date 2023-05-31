Смотрите Вести в 14.30: Воровство на строительстве акушерского корпуса.
Хищение и...
Смотрите "Вести" в 14.30: Воровство на строительстве акушерского корпуса.
Хищение и халатность.
"Сэкономили" и присвоили. В Коврове возбуждено второе уголовное дело по строительству акушерского корпуса.
Рощу под топор.
В Петушинском районе власти сдали в аренду участок у реки. Жители Старых Омутищ против застройки берега и рощи.
Как новенький.
Отмыли и подлатали. Активисты ОНФ по просьбе жителей Сновиц привели в порядок рейсовый автобус.