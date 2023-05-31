Смотрите Вести в 20.30: Когда начнутся дорожные работы на улице Тихонравова во Владимире?
Билет...
Смотрите "Вести" в 20.30: Когда начнутся дорожные работы на улице Тихонравова во Владимире?
Билет на вырубку.
Роща - в аренду, сосны - под топор. Жители Старых Омутищ борются за сохранение прибрежной территории.
Выход из тупика.
От ремонта до полной реконструкции. Когда начнутся дорожные работы на улице Тихонравова во Владимире?
Умники и умницы.
И в областном центре наградили победителей и призёров региональных олимпиад. Кто получил дипломы и поздравления?