Смотрите Вести в 20.30: Когда начнутся дорожные работы на улице Тихонравова во Владимире? Билет...

Смотрите "Вести" в 20.30: Когда начнутся дорожные работы на улице Тихонравова во Владимире?Билет на вырубку.Роща - в аренду, сосны - под топор. Жители Старых Омутищ борются за сохранение прибрежной территории.Выход из тупика.От ремонта до полной реконструкции. Когда начнутся дорожные работы на улице Тихонравова во Владимире?Умники и умницы.И в областном центре наградили победителей и призёров региональных олимпиад. Кто получил дипломы и поздравления?