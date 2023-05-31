Смотрите Вести в 21.05: Когда начнутся дорожные работы на улице Тихонравова во Владимире? Билет...

Смотрите "Вести" в 21.05: Когда начнутся дорожные работы на улице Тихонравова во Владимире?Билет на вырубку.- Роща - в аренду, сосны - под топор. Жители Старых Омутищ борются за сохранение прибрежной территории.Выход из тупика.- От ремонта до полной реконструкции. Когда начнутся дорожные работы на улице Тихонравова во Владимире?Умники и умницы.- И в областном центре наградили победителей и призёров региональных олимпиад. Кто получил дипломы и поздравления?