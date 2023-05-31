Телеведущий Владимир Соловьев посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту.
Телеведущий Владимир Соловьев посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту.
Желающие служить по контракту достойны максимальной поддержки и уважения общества, считает телеведущий.
"Это гордость нашей страны, это серьезные люди, ребята делают свой выбор. Они заслуживают самых теплых слов и максимальной поддержки", – приводит слова журналиста Агентство городских новостей "Москва".
Соловьев обратил внимание на высокий уровень организации отбора. Телеведущий отметил, что работа пункта построена на уважении к тем, кто желает служить по контракту.
"Здесь точно все налажено, светло, просторно, комфортно, питание, уважение. Вот в советское время этого не хватало, не было ощущения уважения к людям", – подчеркнул он.
Пункт отбора расположен на улице Яблочкова. Узнать информацию о контрактной службе можно по телефону 117 или на портале mos.ru. В мессенджере "Телеграм" доступен чат-бот @MskContract_bot, который ответит на вопросы о поддержке военнослужащих и их семей.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее встретился с московскими контрактниками в центрах "Авангард" и "Патриот". Он отметил, что для подготовки военнослужащих созданы хорошие условия.