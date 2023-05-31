Сотрудники МЧС Владимирской области ликвидировали крупный пожар на заводе стеклопластика. Как...

Сотрудники МЧС Владимирской области ликвидировали крупный пожар на заводе стеклопластика.Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Владимирской области, 30-го мая в вечернее время (19:59) поступил звонок с сообщением о пожаре на производстве изделий из стеклопластика в посёлке Дружба (Камешковский район).Когда специалисты прибыли на место, то уже наблюдалось открытое горение кровли производственного здания и складского помещения.Пожар был ликвидирован на общей площади 3 400 кв. м, из них 2700 кв. м. – кровля, 700 кв. м. – склад.Информация о погибших и пострадавших нет, как отмечает пресс-служба МЧС России по Владимирской области. Причина произошедшего выясняется.Известно, что к ликвидации пожара привлекались 12 единиц техники и 43 человека.Фото: официальный сайт ГУ МЧС России по Владимирской области