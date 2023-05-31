Есть еще порох в пороховницах! Молодая возлюбленная готовится подарить Аль Пачино ребенка.

Есть еще порох в пороховницах! Молодая возлюбленная готовится подарить Аль Пачино ребенка.Американский таблоид TMZ сообщает о скором пополнении в семье голливудского актера. Звезда фильма "Крестный отец" готовится снова стать папой на девятом десятке лет. Возлюбленная моложе артиста на 54 года, пишет . Аль Пачино закрутил с ней роман в прошлом году.Вот что значит старость в радость. передает, что, по данным источника, идет уже восьмой месяц беременности. Избранница актера — Нур Альфаллах, близкая к сфере кинематографа знойная брюнетка, предпочитающая роскошь.Биография партнерши 83-летнего артиста насыщена фаворитами, которые по возрасту годятся ей в отцы. Аль Пачино даже старше, но проблемы в этом Нур Альфаллах, похоже, не видит.напоминает, что в числе кавалеров брюнетки был даже британский певец Мик Джаггер. Девушка состояла в отношениях с рок-музыкантом, когда была достаточно юной. В целом ее привлекали довольно обеспеченные поклонники.Между тем Аль Пачино ни разу в течение жизни не заключал официальный брак, но это обстоятельство не мешало его бурной личной жизни с многочисленными красотками. В СМИ есть информация о троих внебрачных детях артиста: сыне и двух дочерях.