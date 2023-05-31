В столичном регионе интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями за первые четыре месяца увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В столичном регионе интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями за первые четыре месяца увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа мобильного интернет‑трафика с помощью инструментов Big Data.Telegram укрепил свое лидерство, трафик в этом мессенджере в этом году увеличился в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Объем передачи данных в WhatsApp вырос на 86%, замыкает тройку Viber, интерес к которому увеличился на 12%.Прогнозируя растущую нагрузку, специалисты МегаФона в начале года увеличили пропускную способность в Telegram до 1400 Гбит/с. Это позволило сохранить высокое качество работы мессенджера и ускорить загрузку данных. Пользователи могут быстрее скачивать и загружать контент и общаться, в том числе, с использованием видеосвязи.Абоненты все чаще выбирают мессенджеры для голосового общения. Количество звонков в Telegram выросло за год в 2,5 раза. В WhatsApp звонили на 76% больше, чем в прошлом году, а число видеовызовов увеличилось на 72%. Голосовые вызовы в мессенджерах требуют больше ресурсов сети, чем отправка сообщений.В рамках опции pre-5G для звонков и видеосвязи через мессенджеры МегаФон предоставляет улучшенные характеристики радиоканала, тем самым гарантируя кристально чистый звук и видеостриминг без задержек даже при высокой нагрузке сети. В конце прошлого года оператор изменил алгоритмы управления трафиком. Использование новой технологии в момент голосовой сессии позволяет избежать обрывов, задержек звука, обеспечить максимальную чёткость речи и эффект присутствия собеседника.«Мессенджеры давно стали не только привычным способом коммуникации, но и источником информации. Мы общаемся в мессенджерах по личным и рабочим вопросам, делимся фото и видео, узнаем новости. Ежедневно с помощью мобильного интернета наши абоненты скачивают и отправляют друг другу тысячи гигабайт контента. Мы постоянно отслеживаем пользовательскую активность и улучшаем качество работы популярных сервисов», – отмечает Дмитрий Рудских, директор по продуктовому маркетингу МегаФона.Реклама.