Ученые выяснили, когда образовалось озеро Чеко в Восточной Сибири.

Ученые выяснили, когда образовалось озеро Чеко в Восточной Сибири.В июне 1908 года на территории Енисейской губернии (ныне – Красноярский край) упал метеорит. Небесное тело предположительно приземлилось в бассейне реки Подкаменная Тунгуска, поэтому по сей день об этом событии говорят как о падении Тунгусского метеорита. Также сложилось мнение, что после этого события в районе эпицентра образовались водоемы. Например, озеро Чеко, пишет "".Однако ученые-исследователи из Сибири выяснили, что это озеро, как и другие, которые находятся неподалеку, возникли не в начале прошлого века, а гораздо раньше. Изучив дно, специалисты заявили: возраст Чеко – примерно 300 лет, а двух других – две тысячи лет, сообщает "".Ученые считают, что на образование этих озер могло повлиять таяние вечной мерзлоты, или всему виной карстовые процессы. Но определенно точно: небесное тело не повлияло на формирование водоемов.