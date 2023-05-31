Уполномоченному по правам ребенка во Владимирской области поступает 900 обращений в год. Детский...

Уполномоченному по правам ребенка во Владимирской области поступает 900 обращений в год.Детский омбудсмен региона Юлия Раснянская готовится представить доклад об итогах своей работы депутатам Заксобрания. В преддверии Дня защиты детей встречу с уполномоченным по правам ребенка провел спикер облапарламента Владимир Киселев.Ежегодно аппарат омбудсмена принимает порядка девятисот обращений - по семейным проблемам, конфликтам в образовательной среде, по вопросам защиты прав несовершеннолетних. Практически всегда решение требует индивидуального подхода, а порой - законодательных инициатив. На встречу с председателем Заксобрания пришли и активисты Детского общественного совета при уполномоченном. Они рассказали о реализации своих проектов, направленных на поддержку традиционных семейных ценностей.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Ребята, конечно, молодцы. Огромное количество инициатив и, причем, занимаются очень важными и серьезными задачами. Вот пример, рассказали о том, как проводится конкурс в школах на лучшее сочинение о будущей семье ребенка в школе. Это очень важно с точки зрения укрепления семьи, то есть ребята вот с такого возраста школьного начинают задумываться о том, как строить семью.