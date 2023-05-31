Продюсер рассказал, где артистка берет деньги на жизнь и свои спектакли.

Продюсер рассказал, где артистка берет деньги на жизнь и свои спектакли.Анастасия Волочкова – одна из самых ярких и обсуждаемых звезд российского шоу-бизнеса. Не секрет, что на больших подмостках балерина уже давно не блистает. Тем не менее артистке удается вести беззаботную жизнь в собственном особняке и тратить миллионы на отдых на любимых Мальдивах. Долгое время публика могла только догадываться, как именно знаменитая блондинка зарабатывает на всю эту роскошь.Помимо трат на жизнь и удовольствия, у Анастасии предостаточно и других обязательных расходов. Например, звезда платит зарплату сотрудникам и содержит несколько объектов недвижимости в Санкт-Петербурге, Москве и Астрахани. Продюсер и руководитель компании РУ.КОНЦЕРТ Евгений Морозов рассказал, откуда знаменитость берет на все это деньги. По словам эксперта, в свое время он сотрудничал с балериной как бизнес-консультант.Многие считают, что Анастасия Волочкова зарабатывает на своем спектакле "Балерина в зазеркалье цирка". Однако Морозов опроверг популярное мнение, объяснив, что этот проект требует немалых вложений, но при этом является нерентабельным. По словам продюсера, себестоимость одного спектакля составляет около 350 тысяч рублей. А организовывать их звезде помогают спонсоры."В молодости она крутилась среди олигархов, сейчас же живет благодаря инвестициям регионалов. А там народ не такой избалованный, как в Москве. Зажиточным мужчинам лет 50 – 60 интересно пообщаться с королевой шпагатов", – заявил Евгений Морозов.Морозов рассказал, что Волочкова просит у спонсоров на свои постановки от 10 миллионов рублей. Если верить его словам, проблем с переговорами у артистки не возникает. Эксперт заявил, что балерина давно научилась общаться с миллиардерами и не раз соглашалась на ужин со спонсорами.