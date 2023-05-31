Команды, занявшие призовые места, получили дипломы и памятные подарки, а победитель – Кубок Ивана Грозного!

К Международному дню защиты детей музей-заповедник «Александровская слобода» восьмой год подряд организует турнир по городошному спорту на «Кубок Ивана Грозного» среди воспитанников детских садов района. На этот раз состязание посвящено 510-летию города и Александровского кремля. В последние годы турнир проводили на территории «Олимпа», но теперь соревнования возобновились на Потешном средневековом дворе. Это внесло особый колорит, ведь несколько столетий назад «городки» были одной из любимых русских народных игр. Кстати, известный полководец и стратег А.В. Суворов кратко и метко отозвался о пользе увлечения: «Эта игра развивает глазомер, быстроту, натиск. Битою мечусь – это глазомер, битою бью – это быстрота, битою выбиваю – это натиск». И ценно, что «городки» - забава вполне демократичная и доступная в любом возрасте!Перед началом состязания динамику и заряд отличного спортивного настроения юным участникам и болельщикам подарило выступление воспитанников детской Александровской школы бразильского боевого искусства капоэйра «SÓ FORÇA». Тренер – инструктор, призер чемпионатов России – Анастасия Киричук.За семь лет в борьбе за необычный приз уже приняли участие 40 команд. В этом году заявилось рекордное количество – 12! По правилам, каждый участник с двух попыток выбивал три фигуры: «звезда», «колодец» и «самолёт». Судейство осуществлялось сотрудниками музея. Заместитель директора по научно-просветительной работе музея-заповедника «Александровская слобода» Лариса Зарайская рассказала: «За первое место разгорелась настоящая борьба между двумя командами, набравшими одинаковое количество баллов. Нам пришлось объявить дополнительный тур, в котором нужно было разбить фигуру «пушка». Команда 26-го детского сада из пяти рюх сразу выбила 4, не оставив противнику шансов. В результате соперники из 25-го сада оказались на втором месте, третье место с результатом 9 баллов завоевал детский сад № 14».Команды, занявшие призовые места, получили дипломы и памятные подарки, а победитель – Кубок Ивана Грозного!