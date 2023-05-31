Площадь здания школы составит свыше 16 тысяч квадратных метров.

Площадь здания школы составит свыше 16 тысяч квадратных метров.В Бабушкинском районе Москвы возведут школу, которая будет рассчитана на 600 мест. Здание общеобразовательного учреждения построят в составе жилого комплекса, располагающегося недалеко от станции метро "Свиблово" (Кольская, владение 8). Как только объект будет готов и введен в эксплуатацию, застройщик передаст его городу.Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что площадь четырехэтажного здания составит 16,4 тысячи квадратных метров.Помимо учебных кабинетов, спортивной зоны и обеденного зала в школе будут:лабораторно-исследовательский комплекс;многофункциональный информационный библиотечный центр;медиатека;мастерская живописи и рисунка;лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания;робо-класс для изучения микроэлектроники.Прилегающую территорию не забудут благоустроить и озеленить. Спортивная зона будет включать в себя баскетбольно-волейбольную и универсальную площадки и площадку для сдачи норм ГТО. Также отведут место для проведения общественных мероприятий, сделают зону отдыха и территорию для организации подвижных игр."В проекте также предусмотрен детский сад на 225 мест, который инвестор также планирует передать городу", – сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.Войстратенко отметил, что Мосгосстройнадзор следит за качеством строительно-монтажных работ на объектах социальной инфраструктуры города. Как только застройщик сообщает о начале работ, составляется график проверок. К проверками привлекают специалистов Центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"). Они проводят все необходимые испытания конструкций и исследования строительных материалов на соответствие проектной документации.Мэр Москвы Сергей Собянин в своем сообщал, что школа в Бабушкинском районе недалеко от станции метро "Свиблово" будет построена к 2026 году.Ранее поступила новость о том, что в составе жилого комплекса в Нижегородском районе появится образовательный комплекс, рассчитанный на 400 мест. Где именно строится объект, "Дни.ру".