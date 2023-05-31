Уголовное дело рассмотрит Гусь-Хрустальный городской суд.

В Гусь-Хрустальном трёх бывших судебных приставов обвиняют в служебных подлогах. Об этом рассказали в прокуратуре.В 2021 году с целью завышения результатов работы одна из сотрудниц внесла в систему заведомо ложные сведения о возбуждении административных дел. По факту протоколы не составлялись и в суд не передавались. В конце 2022 года злоумышленники узнали о грядущей проверке. Чтобы узаконить фиктивные дела они заполнили протоколы и самостоятельно их подписали. Далее приставы взяли для образца копию решения мирового судьи и изготовили липовые постановления о наказании нарушителей от его имени. С помощью программы-конструктора обвиняемые поставили поддельную печатьна 37 протоколов и решений.Уголовное дело рассмотрит Гусь-Хрустальный городской суд.