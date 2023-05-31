В Гусь-Хрустальный городской суд направлено уголовное дело о служебных подлогах. Следствием...

В Гусь-Хрустальный городской суд направлено уголовное дело о служебных подлогах.Следствием установлено, что в 2021 году одна из обвиняемых судебных приставов-исполнителей ОСП Гусь-Хрустального района, вносила в автоматизированную информационную систему неверные сведения об административных правонарушениях по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ («неуплата административного штрафа»). Для чего? Для того, чтобы продемонстрировать свою "работоспособность", а если быть точнее - "завышения показателей работы отделения".При этом, в действительности административные протоколы не составлялись и в суд не направлялись.В декабре 2022 года мошенники узнали, что областным руководством в ОСП запланирована проверка.Понимая, что внесенные в систему сведения - фиктивные, они изготовили протоколы о совершении административных правонарушений и самостоятельно их подписали.Более того, были изготовлены и судебные решения от имени мирового судьи («о привлечении указанных лиц к ответственности»).В завершении «подделки» документов - с помощью программы на решения были поставлены "печати".Всего обвиняемые изготовили 37 фиктивных протоколов и решений.Уголовное дело направлено прокурором в Гусь-Хрустальный городской суд.Фото: pxfuel.com