Трагедия случилась 31 мая около 6 часов утра на 225 км трассы М-7 «Волга» . Автомобиль Фольксваген Поло вылетел с дороги и перевернулся. На место прибыли специалисты аварийно-спасательного

Трагедия случилась 31 мая около 6 часов утра на 225 км трассы М-7 «Волга» . Автомобиль Фольксваген Поло вылетел с дороги и перевернулся. На место прибыли специалисты аварийно-спасательного формирования регионального РОССОЮЗСПАСА, они отключили аккумулятор авто и вытащили пострадавшего. В машину скорой помощи его доставили на носилках и отправили в ковровскую больницу. Еще один человек, находившийся